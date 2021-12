Stiri pe aceeasi tema

- “Incepand cu ultimul trimestru al acestui an, energia electrica pentru alimentarea celor 75 institutii cu personalitate juridica apartinand Municipalitatii, a iluminatului public, semaforizarii, domeniului schiabil – un total de 525 de puncte de consum – este in totalitate provenita din surse regenerabile,…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, anunța ca grupul S&D iși dorește energie la prețuri accesibile din surse regenerabile pentru a-i proteja pe cetațenii vulnerabili din...

- Compania are in vedere investiții de circa 60 de milioane de euro pentru renovarea și modernizarea proprietații Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe iși consolideaza portofoliul local și anunța achiziția hotelului Susai din stațiunea montana Predeal. Compania are in vedere investiții de…

- Compania bistrițeana Datacor, demareaza oficial o noua divizie, numita Datacor Green Energy. Prin aceasta iși propune sa vina in ajutorul companiilor din Romania sa genereze energie regenerabila pentru consumul propriu. Datacor Bistrița are contracte semnate pentru proiecte fotovoltaice de peste 30…

- eMAG promite ca de Black Friday reducerea medie va fi de 35% și vor fi mari diferențe în funcție de categoria de produse și de noutatea lor. Toate comenzile vor fi livrate pâna la 26 noiembrie. În 2020 de Black Friday pe platforma eMAG s-au vândut produse în valoare de…

- Florea Grup a inaugurat cea de a treia fabrica Petra Pavaje (P) Compania și-a consolidat poziția la nivel național prin construcția celei mai moderne fabrici de prefabricate de beton din vestul țarii. La finalul lunii septembrie a avut loc inaugurarea celei de a treia fabrici Petra Pavaje. Aceasta…

- Monitorul Oficial nr. 557 din 15 septembrie a publicat o Hotarare a Parlamentului , votata de cele doua camere pe 9 septembrie, prin care se infiinteaza – tardiv, de mantuiala? – o comisie de ancheta dorita de toata Romania, cu exceptia guvernantilor. Pana si denumirea ei, prin utilizarea unui adjectiv…

- “In anul in care marcheaza 30 de ani de prezenta locala, Sistemul Coca-Cola (Coca-Cola Romania si Coca-Cola HBC Romania) isi reafirma angajamentul fata de piata din Romania prin investitii semnificative si constante. Din 1991 si pana in prezent, Sistemul Coca-Cola a investit in operatiunile locale 384…