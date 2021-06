Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 68.507 din 30 iunie 2021 FACEBOOK SPRIJINA POLITIA ROMANA, IN CADRUL MECANISMULUI "ALERTA RAPIRE COPIL" Incepand de astazi, Facebook sprijina Politia Romana cu mediatizarea cazurilor, in cadrul Mecanismului "Alerta Rapire Copil".Video: https: youtu.be 8ypLG12yE9Y"Alerta Rapire Copil" este un mecanism…

