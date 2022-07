Sistemul actual din România nu mai e viabil Fostul premier și lider al PNL Theodor Stolojan a fost intrebat la emisiunea Insider Politic cum ar face reforma pensiilor fara sa piarda voturi. “Da, intrebare dificila, dar acum, nefiind in guvern, sigur ca raspunsul meu e mult mai simplu si inca o data e bazat pe economie, pe criterii economice. Romania, iar e greu, ca e greu de inteles, nu se vrea sa se inteleaga de multe ori. Romania e un caz unic in Europa, care demonstreaza ca in secolul XXI in conditiile actuale pentru Romania, sistemul introdus de Bismark acum 100 si ceva de ani, in care cei care azi muncesc platesc o contributie pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

