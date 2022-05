Actualul sezon al campionatului Ligii 3, ediția 2021-2022, inceput cu 100 de echipe in componența, imparțite in mod egal in zece serii, se desfașoara in trei faze. In Faza I a avut loc sezonul regular, 10 serii, cu 10 echipe fiecare, cu meciuri tur-retur, iar acum se desfașoara Faza a […] Articolul SISTEM NOU IN LIGA A III A apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .