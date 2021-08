Sistem de bike-sharing, cu fonduri europene, la Iași Conducerea Primariei Municipiului Iași a semnat contractul pentru proiectarea și furnizarea utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale, cu și fara montaj, abdotarilor și a activelor necorporale incluse in proiectul cu finanțare europeana „Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand stații automate de inchiriere a bicicletelor – Iași VeloCity”. Serviciile și bunurile aferente sistemului de bike sharing vor fi livrate in cel mult 12 luni de Sustainable Urban Mobility Solutions SRL București in cadrul unui contract in valoare de 15.765.304,47 lei (inclusiv TVA). „Este un proiect foarte… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

