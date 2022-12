Stiri pe aceeasi tema

- Siropuri de tuse pentru adulți și copii, interzise de UE. Provoaca reacții periculoase chiar și la un an de la administrare Uniunea Europeana interzice mai multe siropuri de tuse utilizate la tratamentul copiilor și adulților. Acestea conțin o substanța periculoasa pentru organism, care poate pune viața…

- Siropurile pentru tuse care conțin folcodina vor fi interzise in Uniunea Europeana deoarece pot provoca o reacție alergica foarte periculoasa in cazul anesteziei generale, a anunțat vineri Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA).

- O operatiune internationala fara precedent, la care au participat autoritati din 11 state, a dus la arestarea a 44 de presupusi membri ai unei retele criminale considerate una dintre cele mai periculoase din Uniunea Europeana, au anuntat vineri Europol si Eurojust, potrivit AFP.

- ASTAZI: Anchete de circulație ”origine-destinație”. HARTA locațiilor unde sunt opriți șoferii și datele colectate Astazi, in mai multe zone din țara se desfașoara o noua tranșa de anchete de circulație ”origine-destinație”, a anunțat Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Ministrul Energiei, mesaj pentru romanii afectați de criza energetica: ”Eu in casa stau in blugi, indiferent de anotimp” Ministrul Energiei, Virgil Popescu, da asigurari romanilor care se afla in fața unei crize energetice in iarna care urmeaza, ca el sta in casa in blugi. Asta in contextul in care…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș, impreuna cu lucratori ai Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, in cooperare cu reprezentanți ai Serviciul de Ordine Publica – Grupa canina – din cadrul IPJ Maramureș au descoperit patru tineri…

- Carburanții s-au ieftinit cu o zi inainte ca Guvernul sa dezbata prelungirea subvenției de 50 de bani pe litru Prețul motorinei a scazut miercuri sub 8 lei pe litru, pentru prima oara in ultimele sase luni. Romania are in acest moment al șaselea cel mai mic preț din Uniunea Europeana, informeaza Radio…

- Comunicat de presa| Purtatorul de cuvant PSD Alba, Radu Cristian: „Uniunea Europeana valideaza propunerile PSD in domeniul energiei și in privința salariului minim” Purtatorul de cuvant PSD Alba, Radu Cristian: „Uniunea Europeana valideaza propunerile PSD in domeniul energiei și in privința salariului…