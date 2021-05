Siria: Trei rachete trase spre teritoriul israelian

Trei rachete au fost trase vineri seara din Siria in directia Israelului, primele de la debutul escaladarii violentelor intre armata israeliana si Hamasul palestinian, potrivit unei surse militare de la Ierusalim, noteaza AFP.



O racheta a cazut pe teritoriul sirian, iar celelalte doua au lovit zone nelocuite din nordul Israelului, a indicat armata israeliana.



Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), "trei explozii" au fost auzite in apropiere de Quneitra, in Siria, la frontiera cu Inaltimile Golan ocupate de Israel.



OSDO nu a putut preciza…