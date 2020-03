Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va debloca un ajutor de urgenta de 170 de milioane de euro pentru a face fata situatiei umanitare din Siria, a declarat miercuri un inalt responsabil european care s-a aflat intr-o vizita la Ankara alaturi de seful diplomatiei UE, Josep Borrell, relateaza AFP. Din aceasta…

- Este urgent ca escaladarea militara din jurul orasului Idlib din Siria sa fie oprita, a declarat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, care a atras atentia ca Uniunea Europeana va lua in considerare "toate masurile necesare" pentru a-si proteja interesele de securitate, relateaza dpa, citata…

- Tarile Uniunii Europene au ajuns, luni, la un acord pentru trimiterea unor nave militare în largul Libiei în scopul opririi livrarilor de armament în aceasta tara, informeaza Mediafax citând site-ul cotidianului Le Figaro. "Am ajuns la un acord politic în unanimitate,…

- Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe: Uniunea Europeana trebuie sa dezvolte 'apetit pentru putere'Tarile Uniunii Europene trebuie sa intervina in crize internationale si sa dezvolte "apetit pentru putere", a declarat duminica, la Conferinta pentru Securitate de la…