Siria. Puternice explozii la o bază militară din apropiere de Damasc Explozii violente au zguduit in cursul noptii de sambata un aeroport militar al regimului sirian din apropiere de capitala Damasc, un ONG referindu-se la "un posibil tir de racheta israelian", insa presa guvernamentala a anuntat un incident tehnic la un depozit de munitii, relateaza AFP.



Aeroportul militar Mezzeh, de la periferia Damascului, a fost tinta unui "posibil tir de racheta israelian care a lovit un depozit de munitii, antrenand explozii violente succesive", a indicat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane.



Acest aeroport adaposteste printre altele serviciile…

Sursa articol: agerpres.ro

