- Ministrul francez de externe, Jean-Yves le Drian, a acuzat vineri Rusia ca blocheaza accesul inspectorilor Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in orasul Douma de langa Damasc, informeaza AFP. "In acest moment, inspectorii OIAC inca nu au acces la locul atacului cu gaz de la Douma",…

- Departamentul de Stat al SUA a facut cunoscut marti, prin purtatoarea de cuvant Heather Nauert, ca inspectorii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) nu au ajuns inca in Douma, orasul de langa Damasc unde se presupune ca a avut loc un atac chimic in 7 aprilie. Anterior,…

- Expertii din cadrul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) urmeaza sa ajunga miercuri in orasul sirian Douma, a declarat Alexander Shulgin, reprezentantul Rusiei la institutia internationala, potrivit agentiei de stiri Dpa.

- Rusia a anuntat luni ca nu se va amesteca in activitatea misiunii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in Siria care ancheteaza presupusul atac chimic comis pe 7 aprilie in orasul Douma, langa Damasc, relateaza AFP.'Rusia isi confirma angajamentul de a asigura securitatea…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt in drum spre Siria unde isi vor incepe activitatea sambata, a anuntat organizatia joi, potrivit AFP. Organizatia "confirma ca echipa de ancheta a OIAC este in drum spre Siria si isi va incepe activitatea sambata, 14…

- Directorul general al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), Ahmet Uzumcu, si-a exprimat ingrijorarea, luni, fata de informatiile privind un atac cu arme chimice in orasul sirian Douma si a cerut o analiza preliminara a rapoartelor existente, relateaza site-ul agentiei Reuters.