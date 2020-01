Siria: Autorităţile au înăsprit sancţiunile împotriva utilizării monedelor străine Autoritatile siriene au inasprit sambata sanctiunile impotriva utilizarii de monede straine in tranzactiile curente si comerciale, o actiune care vizeaza protejarea monedei nationale care a suferit o depreciere puternica in ultimele saptamani, relateaza AFP.



Potrivit unui decret al presedintelui sirian Bashar al-Assad, persoanele care ''folosesc monede straine sau metale pretioase'' in tranzactiile lor risca o pedeapsa cu ''munca fortata de cel putin sapte ani'', in afara de amenda.



Sanctiunea anterioara era o pedeapsa cu inchisoarea cuprinsa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

