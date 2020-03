Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat in actiune marti dupa tiruri de rachete ale "aviatiei israeliene" impotriva unor tinte din centrul Siriei, a transmis agentia oficiala de presa siriana Sana, noteaza AFP.



Agentia nu a precizat natura pozitiilor vizate in cursul serii in provincia Homs, dar a informat ca "apararea antiaeriana a doborat un numar de rachete inainte de a-si atinge tinta".



De la inceputul conflictului din Siria vecina, in 2011, Israelul a efectuat numeroase raiduri in Siria contra fortelor regimului de la Bagdad, dar si aliatilor acestuia, Iranul…