Sir Frank Williams, legendarul fondator al Williams Racing, a murit la 79 de ani » Marele regret al carierei

Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Frank Williams, fondatorul celebrei echipe de Formula 1 care-i poarta numele, a decedat la varsta de 79 de ani, a anuntat duminica echipa pe Twitter, transmite AFP. Echipa infiintata de Frank Williams in anii 1970 a castigat 16 titluri mondiale intre 1980 si 1997, noua la constructori si…

- Britanicul Frank Williams, fondatorul echipei de Formula 1 care ii poarta numele, a incetat din viata, la varsta de 79 de ani. Anuntul a fost facut de echipa Williams, duminica, pe site-ul sau oficial. "Cu mare tristete echipa anunta, in numele familiei Williams, decesul lui Sir Frank Williams, fondator…

- Cosmin Contra (45 de ani) a oferit un interviu in presa din Italia in care vorbește despre perioada petrecuta ca jucator in tricoul lui AC Milan. Fostul fundaș dreapta a ținut s-l laude și pe Ciprian Tatarușanu (35 de ani), actualul portar al „diavolilor” Cumparat de Milan in 2001 pentru 7 miloane de…

- „Dupa ce, la 26 octombrie 1957, a semnat formularul de recurs impotriva sentintei, patru zile mai tarziu, la 31 octombrie 1957, Zenovie Paclisanu a incetat din viata in arestul „A” al M.A.I.» (…) „Pe cap, in regiunea parietala stanga”, medicul legist, a consemnat ca avea „o crusta de contuzie rosie…

- Pilotul german de Formula 1, Sebastian Vettel (Aston Martin- Mercedes), de patru ori campion mondial, spune ca se gandeste la ceea ce va face dupa ce se va retrage din competitii, dar subliniaza ca nu se vede nici politician, nici reporter sportiv, scrie DPA, citat de agerpres. ''Nu sunt sigur daca…

- Desenul il infațișeaza pe fostul canoist in timp ce vaslește intr-un cadru abstract, alaturi de soare și luna, realizate intr-un mod inedit.Pentru a aminti de fostul sportiv, membrii clubului Dinamo au realizat un graffitti uriaș, la metroul din București, stația Ștefan cel Mare.Ivan Patzaichin, o legenda…

- Prima cursa de Formula 1 in Qatar se va desfașura chiar in acest an. Organizatorii competiției au anunțat oficial ca Marele Premiu al acestui stat va avea loc pe 21 noiembrie, pe circuitul din orașul Lusail, aflat la 23 de kilometri de Doha. Traseul are o lungime de 5,4 kilometri.

- Canoistul Ivan Patzaichin a murit in aceasta dimineața, dupa 3 luni in care s-a luptat, in Spitalul ”Elias”, cu o boala incurabila. Marele campion a suferit in tacere și in cele din urma a fost rapus de maladia grava cu care a fost diagnosticat.