- Naturalistul David Attenborough a fost desemnat de Marea Britanie sa desfasoare actiuni care sa inspire demersuri pentru solutionarea problemei schimbarilor climatice, in calitate de Avocat al Poporului, inaintea Conferintei ONU asupra schimbarilor climatice (COP26) din noiembrie, care se va desfasura…

- „Prezenta suporterilor este vitala pentru sport in general. Vom avea 12.300 de spectatori. Federatia Romana de Fotbal a facut o propunere catre Ministerul Sanatatii sa ducem aceasta capacitate la 50% din stadion. Urmeaza ca pana pe data de 28 aprilie sa instiintam UEFA de decizia pe care am luat-o.…

- O minciuna grosolana sta in spatele declarației de luni a premierului Florin Cițu, care anunța: „Am decis constituirea unui comitet format din reprezentanți ai tuturor ministerelor, a carui sarcina sa fie pregatirea revenirii la normalitate a Romaniei incepand cu 1 iunie 2021. Aceasta structura va funcționa…

- In total, 40 de lideri mondiali au fost invitati la aceasta intalnire menita sa marcheze revenirea Washingtonului in prima linie in lupta impotriva schimbarilor climatice dupa ce Donald Trump a decis sa se retraga din acordul din 2015.Noul presedinte american si-a anuntat intentia de a organiza un summit…

- UEFA nu accepta ca meciurile de la EURO 2020 sa se dispute cu portile inchise si le cere celor 12 orase gazda sa primeasca spectatori, a declarat presedintele forului fotbalistic european, Aleksander Ceferin, pentru Sky Sports, informeaza AGERPRES . Amanat un an din cauza crizei sanitare, EURO 2020…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a declarat joi ca guvernul preconizeaza sa "accelereze" procedurile pentru a aproba viitoarele vaccinuri care vor combate noile variante ale coronavirusului, relateaza EFE. La vizitarea unui laborator din Glasgow (Scotia), Hancock a declarat ca…

- Ianis Hagi (22 de ani) a fost titular in partida dintre Rangers cu Kilmarnock, care s-a terminat cu scorul de 1-0, dupa un voleu din afara careului reusit de Ryan Jack, in minutul 37. In urma victoriei, formatia din Glasgow se apropie si mai mult de titlul de campioana in Scotia.