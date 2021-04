Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, pentru prima oara, serviciile de streaming video au depasit, la nivel global, 1 miliard de abonati. Un raport oficial MPAA (Motion Picture Association) arata ca, in 2020, numarul abonamentelor pe care serviciile de streaming video le insumeaza a ajuns la 1,1 miliarde, potrivit News.ro.…

- "Pentru al doilea an consecutiv, Patria Bank raporteaza profit si reuseste sa imbunatateasca rata fondurilor proprii totale cu peste 350 puncte procentuale in 2020, confirmand evolutia pozitiva inregistrata in anii precedenti. Profitul net al anului 2020 este in valoare de 2,8 milioane lei, fiind influentat…

- "Rezultatul EBITDA pe intreg anul 2020 a atins 2,05 miliarde dolari, depasind cea mai recenta tinta orientativa post-COVID (de aproximativ 1,9 miliarde dolari), dar a scazut cu 16% fata de anul precedent, pe fondul pandemiei si al crizei economice. Tinta orientativa pentru rezultatul EBITDA este de…

- Grupul MOL a realizat in 2020 un profit inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare (EBITDA) de 2,05 miliarde dolari, in scadere cu 16% fata de 2019, pe fondul pandemiei si al crizei economice, iar tinta orientativa pentru rezultatul EBITDA este de aproximativ 2,3 miliarde dolari pentru…

- Producatorul farmaceutic AstraZeneca a raportat joi un profit de 3,2 miliarde de dolari pentru 2020, mai mult decat dublu comparativ cu 2019, intr-un an marcat de o pandemie de coronavirus impotriva careia grupul britanic a pus la punct un vaccin impreuna cu Universitatea Oxford, transmite AFP, potrivit…

- In pofida mediului de afaceri dificil, directorul general Bernard Looney a declarat ca tranzitia companiei spre un viitor mai ecologic va continua. BP intentioneaza sa isi majoreze capacitatea de generare a energiei regenerabile la 50 de GWi pana in 2030, de la 3,3 GW in prezent, in timp ce va reduce…

- PIB-ul Taiwanului a crescut cu aproape 3% în 2020, potrivit estimarilor oficiale publicate vineri, ceea ce face din insula una dintre cele mai performante economii din lume în perioada pandemiei de Covid-19 și depașind China pentru prima oara în 30 de ani, scrie AFP.Produsul…

- 370 de milioane de copii din lume, pentru mulți dintre ei mesele școlare reprezentand o sursa esențiala de hrana, au ratat, in medie, 40% dintre mesele oferite de școli dupa ce restricțiile impuse de COVID-19 au dus la inchiderea salilor de curs, ceea ce poate deveni o criza nutriționala. La…