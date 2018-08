Sinucidere șocantă: A furat un avion și s-a prăbușit- Video Inainte sa se prabușeasca, mecanicul a fost urmarit de doua avioane de lupta americane. S-a prabușit pe o insula aproape nepopulata. Niciun pasager nu era la bordul avionului, iar aeroportul a anunțat ca a fost reluata activitatea normala. Pilotul de 29 de ani era intr-o stare suicidara și pare ca a acționat singur. El a murit probabil in timpul prabușirii. Identitatea pilotului nu a fost facuta publica. "Facea acrobații in aer sau ii lipseau capacitațile de pilotaj, de aceea s-a prabușit pe insula", a scris șeriful pe Twitter. Constance von Muehlen, directorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

