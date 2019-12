Sinteză: Bulgaria 2019 - ţara lui "aproape că s-a întâmplat" 1. Bulgaria ramâne stat membru al UE și NATO;

2. Bulgaria nu a intrat în Spatiul Schengen sau în anticamera zonei euro, deși s-a apropiat de ele;

3. Aderarea la Uniunea Bancara a fost amânata;

4. Nu am progresat suficient pentru a fi invitați în clubul celor mai dezvoltate state - Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica

5. Știrile vizând încetarea monitorizarii în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare au fost exagerate - de fapt, acesta a supraviețuit;

6. Am obținut una dintre cele mai mari rate de creștere economica… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

