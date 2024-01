Stiri pe aceeasi tema

- Un document al Curții de Conturi, trimis Președinției, Parlamentului, Guvernului și Ministerului Sanatații, pune un diagnostic ingrijorator sistemului spitalicesc romanesc. Este vorba despre un raport care face o analiza riguroasa a managamentului resurselor umane și infrastructurii spitalicești in…

- „Un buget construit pe minciuna. Este al doilea an la rand cand construiti un buget cu venituri supraestimate. O gaura de cel putin 40 de miliarde de lei. Un deficit bugetar de 130 de miliarde de lei. Acestea sunt coordonatele bugetului pe care l-ati propus Parlamentului, iar minciuna este modul de…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a sosit in Grecia pentru prima data in ultimii șase ani pentru o vizita care, spera ambele țari, ar putea reseta relațiile dupa ani de tensiuni. Despre aceasta relateaza Reuters, la care face referire Adevarul European. Liderul turc a fost intimpinat de ministrul…

- Un Memorandum de ințelegere a fost semnat intre SA Energocom și compania din Grecia DEPA. Documentul reitereaza angajamentul parților de a intensifica cooperarea in ceea ce privește furnizarea de gaze naturale, inclusiv a gazelor naturale lichefiate (LNG), precum și coordonarea utilizarii infrastructurii…

- Premierul Marcel Ciolacu a coordonat, marti, reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social in care au fost discutate mai multe teme aflate in atentia Guvernului, sindicatelor si patronatelor. Astfel, seful Executivul a transmis ca nu vor creste taxele si impozitele, anul viitor, si nu…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca Executivul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta in baza careia toate limitele actuale de cash vor fi mentinute, atat la persoanele fizice, cat si la cele juridice. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca Executivul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta in baza careia toate limitele actuale de cash vor fi mentinute, atat la persoanele fizice, cat si la cele juridice.Vor exista insa doua exceptii - plafonul de casa pentru…

- ”Alessio Menegazzo a fost numit de catre PPC, cel mai mare grup de energie din Europa de Sud-Est, in functia de CEO si Country Manager al companiilor detinute in Romania. El are misiunea de a conduce transformarea acestor companii in lideri ai tranzitiei energetice, care sa sustina dezvoltarea economica…