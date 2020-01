Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim va creste cu 7,2% in 2020, a doua cea mai mica crestere din Europa Centrala si de Est, iar rata inflatiei va ajunge la 3,5%.Agentia de evaluare financiara Moody's estimeaza ca Romania va avea printre cele mai mari rate ale inflatiei din Europa Centrala si de Est, insa cresterile…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Braila, ca declanșarea alegrilor anticipate este ”un abuz democratic” și ca un astfel de demers „ar arunca Romania intr-o criza politica superficiala. „De ce se forțam niște alegeri anticipate cand anul acesta avem alegeri la termen?…

- Wizz Air face angajari la Sibiu și București. Ce condiții trebuie sa indeplineasca cei care vor sa fie insoțitori de zbor Operatorul low-cost Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Romania organizeaza noi sesiuni de recrutare la Sibiu, pe 8 ianuarie și la București, pe 9 ianuarie, a anunțat…

- Gheorghe Piperea a facut declarații cu privire la marea criza economica care ar putea debuta in 2020. Avocatul a mai afirmat faptul ca actualul ministru al Finantelor a profetit criza inca din 2016, iar aceasta a devenit inevitabila in momentul in care si-a depus juramantul."Masurile de austeritate…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Sunt, probabil, singurul roman care s-a intors in Romania - sau printre puținii romani. Eu nu-mi doresc sa plec de aici, ca dovada ca am venit inapoi. Nu știu sa va spun daca pe termen mediu - ca personal, dar și ca persoana care a fost in politca și apropiata de cei…

- Dupa vremea rece cu ploi, ninsori si temperaturi negative, un val de aer tropical ajunge in weekend in Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania. Valorile termice vor marca o creștere fața de intervalul anterior la finalul acestei saptamani, duminica inregistrandu-se 21 de grade Celsius. Vremea…

- Datoria guvernamentala a Romaniei, ca procent din Produsul Intern Brut, a crescut usor in trimestrul al doilea al acestui an pana la 34,2%, de la 34,1% la finele primul trimestru, acesta fiind cel mai mic avans inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate marti…