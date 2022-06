Stiri pe aceeasi tema

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita o ancheta serioasa cu privire la cauzele accidentului din judetul Neamt, precum si explicatii din partea serviciilor de informatii care ar fi trebuit sa semnaleze eventualele probleme in timp util, anunța news.ro.

Alianta pentru Unirea Romanilor va actiona pentru blocarea, la Senat, a unei intiative legislative a parlamentarilor UDMR privind restrictionarea transhumantei, care ar face "mai mult rau decat se facea pe vremea comunismului", a declarat miercuri deputatul George Simion, presedintele AUR.

Presedintele AUR, George Simion il ameninta pe seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta DSU , Raed Arafat, pe Facebook, intr un comentariu facut la o postare a acestuia.George Simion il numeste "mafiot" pe secretarul de stat si spune ca nu il vede "mai mult de o luna in functie, chiar daca toti…

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) critica proiectul de lege prin care asistenta medicala de urgenta ar urma sa fie coordonata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si sustine ca proiectul de act normativ pus in transparenta este unul "cu…

Ies la iveala informații din interiorul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), in scandalul privitor la „dezertarea" unui grup de deputați AUR in corabia PNȚCD-ului! Motivul care a stat in spatele plecarii unui grup de parlamentari AUR din tabara lui George Simion a fost...

Scandalul din AUR Alba, faza pe inregistrari AUDIO. Daniel Rusu a publicat o inregistrare cu Simion și primarul PNL din Zlatna Deputatul de Alba Daniel Gheorghe Rusu a publicat pe contul sau de Facebook o inregistrare audio cu o discuție intre președintele AUR, George Simion și primarul PNL din Zlatna,…

Lucrurile se precipita in Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR). Dupa Congresul din 27 martie a.c. George Simion a fost ales președinte unic al AUR și deci partidul va avea o singura comanda. Cum alegerile au fost destul de dure, moțiunea care a caștigat a luat tot, multa lume care se dorea in conducerea…

Primarul orașului Cernigov a confirmat faptul ca orașul pe care il conduce este inconjurat operațional de catre armata rusa.