Singurul cuvânt din limba română care se termină cu patru consoane Ai fi tentat sa crezi ca in DEX nu exista niciun cuvant care sa se incheie cu mai mult de trei consoane. Jucatorii impatimiți de Scrabble te pot contrazice insa imediat cu singurul exemplu existent. Un cuvant din Dicționarul Explicativ al Limbii Romane iese in evidența, in mod special, prin faptul ca este singurul care se incheie cu patru consoane, noteaza antena3.ro. Este vorba despre „kitsch”, un „termen folosit pentru a determina un obiect decorativ de prost gust”, potrivit DEX. „Kitsch” desemneaza insa și „reproducerea sau copierea pe scara industriala a unor opere de arta, multiplicate și… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil ratacit in Piața Sfatului a fost ajutat de jandarmi sa-și gaseasca grupul cu care se afla in excursie in Brașov. Echipajul de jandarmi aflat in misiune in centrul istoric al municipiului Brașov, a fost sesizat de o femeie cum ca fiul acesteia se joaca de zeci de minute cu un baiețel care nu…

- Lipsa semnelor de punctuație dintr-un text poate duce la neințelegerea acestuia ori la transmiterea greșita a unei informații. Cu ajutorul semnelor de punctuație se marcheaza pauzele de vorbire, intonația ori se despart diverse unitați sintactice pe baza raporturilor pe care le stabilesc. Una dintre…

- In articolul de astazi va prezentam o curiozitate simpatica din limba romana. Astfel, va vom face cunoștința cu singurul cuvant din limba romana care contine toate vocalele. E destul de des folosit de romani, dar nu va vine acum in minte nicidecum. Curiozitate a limbii romane. Exista un cuvant care…

- Podcast-urile gazduite de Spotify vor fi traduse automat in alte limbi, cu ajutorul tehnologiei furnizate de OpenAI, transmite News.ro. Spotify si OpenAI au realizat un parteneriat prin care platforma suedeza de streaming va putea sa traduca automat in alte limbi podcast-urile. In centrul operatiunii…

- Limba romana se numara printre cele mai complicate limbi din intreaga Europa. Totodata, trebuie sa recunoaștem ca acaesta se remarca printr-un vocabular bogat. Puitini știu, insa, se pare ca exista și un cuvant care incepe cu ”tm”. Daca nu știai acest lucru, il poți afla din randurile de mai jos. Daca…

- Șefa statului Maia Sandu considera ca „limba romana trebuie sa ne uneasca”. Declarația a fost facuta de președinta inainte de Marea Dictare Naționala, care are loc in scuarul Teatrului Național de Opera și Balet „Maria Bieșu”. Președinta Maia Sandu și-a adus aminte și de liderii mișcarii de eliberare…

- Nu este nici prima și nici ultima oara cand spunem ca limba noastra-i o comoara, vorba poetului. Dar, ca in orice alta limba, și limba romana are anumite particularitați, și chiar cuvinte cu o anume structura. Așadar, azi va propunem sa aflați care este singurul cuvant din limba romana ce conține toate…

- Exista o serie de cuvinte care au forme de plural ciudate. Printre acestea se numara și pluralul cuvantului sange. Din aceasta cauza, foarte multe persoane se intreaba care este forma corecta a acestui cuvant și mii de romani folosesc forma greșita a acestuia. Acest articol va va invața care este pluralul…