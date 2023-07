Stiri pe aceeasi tema

- Studioul Warner Bros a spus joi ca harta care apare in viitorul sau film ''Barbie'' si care include Marea Chinei de Sud este un desen ca ''de copil'', fara nicio semnificatie intentionata, dupa ce in urma cu cateva zile Vietnamul a anuntat ca va interzice lansarea filmului in aceasta tara din cauza…

- O femeie in varsta de 54 de ani din localitatea Moara de Piatra, raionul Drochia, a fost documentata dupa ce a fost deconspirata activitatea acesteia privind comercializarea ilegala a țigarilor și alcoolului contrafacut. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectei. In rezultat, a fost…

- La data de 22 iunie 2023, in jurul orei 21.30, o femeie de 37 de ani, din Sebeș, a sesizat Poliția Municipiului Sebeș, cu privire la faptul ca a fost agresata și amenințata de catre concubinul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in seara zilei de 22 iunie 2023, in urma…

- Beijingul a inregistrat cea mai fierbinte zi de iunie joi, a anuntat serviciul meteorologic national, in timp ce zonele din nordul Chinei s-au confruntat cu temperaturi de 40 de grade, relateaza The Guardian, informeaza News.ro.Oamenii chiar au avut și iluzii optice crezand ca vad mai mulți sori…

- Caderea de pietre a acoperit un drum de acces, dar s-a oprit la limita langa satul elvețian Brienz, ai carui locuitori au fost evacuați preventiv luna trecuta, relateaza The Guardian.O mare parte a unei stanci, despre care geologii avertizasera ca risca sa cada direct asupra satului, s-a prabușit joi…

- Oamenii de știința din Elveția au descoperit microorganisme care pot digera plasticul la 15 grade Celsius Descoperirea facuta de cercetatori in zonele alpina și arctica, mai exact microbii care pot digera plasticul la temperaturi scazute, ar putea avea un potențial uriaș in procesele de reciclare, scrie…

- China pune yuanul in prim-planul luptei sale impotriva influenței unice a SUA asupra banilor la nivel global. Guvernul președintelui Xi Jinping a fost foarte ocupat in ultimul an cu incheierea de acorduri pentru a extinde modalitațile de utilizare a monedei, care se intind din Rusia și Arabia Saudita…

- Intr-o zi calma de primavara, fotograful canadian Ken Pretty a observat un aisberg de 9 metri cu o forma interesanta in largul coastei de est a insulei Newfoundland, noteaza The Guardian. Fotograful canadian Ken Pretty a observat un aisberg de 9 metri cu o forma interesanta in largul coastei de est…