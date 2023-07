Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata irlandeza Sinead O'Connor, care a murit miercuri la varsta de 56 de ani, a fost gasit in stare de inconstienta la o adresa din Londra si a fost declarata decedata la fata locului, a anuntat Politia Metropolitana din Londra.

