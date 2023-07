Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Minune i-a sarbatorit majoratul moștenitorului sau, Adrian Jr. cu mare fast. Rasfațatul chefurilor de mare ștaif a inchiriat un local celebru din nordul Bucureștiului pentru petrecerea aniversara, iar la intrare ”a parcat” și cadoul sau pentru evenimentul special din viața singurului sau baiat:…

- Nu intamplator Connect-R a declarat ca are de gand sa treaca in spatele scenei și reflectoarelor. Și asta pentru munca in studioul sau și la propria casa de producție muzicala a devenit mai importanta și profitabila decat activitatea sa concertistica. Mai puțin cunoscut ca producator, Ștefan Mihalache,…

- Controversatul muzician britanic Roger Waters, fost solist vocal al legendarei trupe rock Pink Floyd, a respins sambata acuzatiile de incitare la ura formulate impotriva lui dupa ce a purtat o uniforma in stil nazist in timpul unui concert sustinut in luna mai la Berlin, ceea ce a determinat poliția…

- Poliția din Berlin a anunțat, vineri, ca il cerceteaza pe Roger Waters, co-fondatorul trupei Pink Floyd, pentru incitare la ura, dupa ce acesta a purtat o uniforma de ofițer nazist la un concert in capitala germana, relateaza France24.