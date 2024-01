Şine de cale ferată, rupte din cauza gerului Temperaturile extreme din Romania au rupt șine de cale ferata, provocand intarzieri de trenuri in unele zone. Temperaturile au coborat la minus 17 grade Celsius. Compania CFR SA anunța ca pe rețeaua feroviara circulația trenurilor se desfașoara, miercuri dimineața, in condiții normale de iarna, traficul fiind adaptat la condițiile meteo nefavorabile. „Temperaturile extreme inregistrate in […] Articolul Sine de cale ferata, rupte din cauza gerului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

