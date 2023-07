„Sindromul Rafila” lovește și-n bolnavii de cancer Bolnavii de cancer au organizat joi dimineața un protest in fața Ministerului Sanatații, intitulat „Protest pentru viața”, pentru „a apara Planul Național de Combatere și Control al Cancerului care a avut termen legal de implementare 01.07.2023”. Planul de Cancer, promulgat in urma cu 8 luni de președintele Klaus Iohannis, nu a fost aplicat nici pana acum de Ministerul Sanatații. In fața Ministerului Sanatații sunt in jur de 50 de pacienți care protesteaza. Organizatorii protestului – Federația Asoaciațiilor Bolnavilor de Cancer – a anunțat ca nu și-au propus sa fie mai mulți, pentru ca vorbim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, intre orele 10,00 și 14,00, este programat un protest in fața Ministerului Sanatatii, a anunțat Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), ”pentru apararea Planului National de Combatere si Control al Cancerului, care a avut termen legal de implementare 1 iulie 2023”. FABC a mai anunțat…

- Pacienții oncologici organizeaza joi, 13 iulie, intre orele 10:00 - 14:00, un protest in fața Ministerului Sanatații privind implementarea Planului pentru combaterea cancerului in conditiile in care termenul legal a fost 1 iulie, transmite Hotnews.Protestul, intitulat „Protest pentru viața”, vine in…

- Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania a anuntat ca va organiza un protest, astazi, in fata Ministerului Sanatatii, privind implementarea Planului National de Combatere si Control al Cancerului, in conditiile in care termenul a fost 1 iulie, potrivit Agerpres. Federatia a transmis,…

- Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania a anuntat ca va organiza un protest, joi, in fata Ministerului Sanatatii, privind implementarea Planului National de Combatere si Control al Cancerului, in conditiile in care termenul a fost 1 iulie. Federatia a transmis, totodata, ca este decisa…

- Bolnavii de cancer protesteaza in fața Ministerului Sanatații. In jur de 50 de pacienți vor organiza, joi dimineața, un miting. Pacienții nu vor veni in numar foarte mare deoarece „vorbim despre bolnavi de cancer”, a declarat, pentru HotNews.ro , Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor…

- Pacientii sustin ca in acest moment ar trebui sa avem aceea varainata a Planului National de Combatere si control a Cancerului si de la 1 iulie sa intre in vigoare normele pe care le asteapta de mai bine de 20 de ani. Cu o luna inainte insa, instituția condusa de Alexandru Rafila a lansat un nou plan…

- Acțiuni fara precedent in Romania! Bolnavii de cancer se vad nevoiți sa iasa in strada, dupa ultima decizie luata de Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații, și vor acționa in instanța instituția pe care acesta o conduce, pentru „nerespectarea legii”.Motivul? Ultimul anunț facut de ministerul…

- Nemulțumirea bolnavilor de cancer a plecat de la anunțul lui Alexandru Rafila de miercuri privind intocmirea unui nou Plan de Combatere a Cancerului, la 7 luni de cand actualul, la care un grup de specialiști a lucrat timp de cațiva ani, a fost aprobat de Parlament și promulgat de președintele Klaus…