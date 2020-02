Sindromul "leavism": Angajații care își iau concediu ca să muncească Mulți angajați își folosesc vacanța ca o oportunitate de a recupera din treburile de zi cu zi ce țin de serviciu sau pur și simplu de a munci în plus. Aceasta tendința a primit și un nume: leavism. Specialiștii susțin ca angajații își folosesc timpul astfel deoarece locurile de munca au devenit din ce în ce mai competitive și oamenii sunt supraîncarcați.



Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au luat cu asalt magazinele, unde au golit rafturile cu alimente neperisabile, cum sunt conservele, uleiul și faina! Din magazine se cumpara ca de sarbatori, iar magazinele, indiferent de dimensiunile lor, abia fac fața cu aprovizionarea.Angajații din magazine aduc continuu marfa la…

- Din luna martie, compania Jonckers va inlatura limitarea zilelor libere pentru angajații din Belgia, astfel incat fiecare dintre cei 172 de angajați ai firmei iși pot lua zile de concediu cu plata dupa cum doresc, potrivit startupcafe.ro.Fiecare angajat va fi obligat sa-și ia 20 de zile de concediu…

- Dincolo de partea ce ține de valoarea salariului, un alt criteriu extrem de important pentru angajați este numarul de zile libere. Aparent, pentru unii exista și un mod de-a crește acest numar de zile liber, daca indeplinesc o condiție!

- Ai un concediu mai lung cu patru zile daca nu fumezi sau daca te lași de fumat. Patru zile in plus de concediu inseamna ceva pentru un salariat. Asta primesc angajații unei companii din Marea Britanie. Patronul acesteia, inspirat de antreprenori din Japonia, vrea sa-i recompenseze astfel pe angajații…

- Un patron a decis sa-si recompenseze angajatii nefumatori prin zile de concediu in plus fata de cele oferite de lege. Astfel, spune el, nu va penaliza fumatorii. In mod previzibil, o persoana fumatoare, pe parcursul unei zile, ia cateva pauze de fumat. In mod uzual, acelea nu dureaza mai mult de cateva…

- ​Angajați ai firmelor mici și mijlocii (IMM) din România vor putea urma, în anul 2020, cursuri de tehnologie a informației (IT) și programe de evaluare a competențelor digitale, în cadrul unor noi proiecte pentru care vor fi puși la bataie, în total, 20 de milioane de euro, fonduri…

- Burnout-ul sau sindromul suprasolicitarii profesionale, raportul intre munca depusa și rezultatele obținute, inconsecvența angajatorului sau inflexibilitatea unui program de munca sunt doar cateva din principalele probleme pe care corporatiștii le invoca atunci cand ajung la psiholog.Psihoterapeutul…

- Perioada Craciunului este extrem de profitabila pentru comercianți și reprezinta un motiv de îngrijorare pentru români, care nu știu daca vor avea resursele necesare sa acopere toate cheltuielile, arata studiul unei companii de cercetare. Cât cheltuie românii de sarbatori si…