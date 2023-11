Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de initiativa al farmacistilor din Romania si Sindicatul National al Farmacistilor din Romania anunta ca farmacisti din toata tara vor participa la un protest organizat miercuri, 15 noiembrie, in Piata Victoriei, in fata sediului Guvernului, potrivit news.roFarmacistii reclama ca in ultimii…

- Silvicultorii anunta un protest in fata sediului Guvernului, in 16 noiembrie, fiind nemultumiti de noua lege a pensiilor. Ei reclama abrogarea posibilitatii de incadrare a anumitor locuri de munca din silvicultura la conditii speciale de munca, fapt ce facea posibila reducerea varstei de pensionare…

- Joi, 9 noiembrie 2023, incepand cu ora 14.00, Sindicatul „Apararea” de la Fabrica de Arme din Cugir va organiza un miting de protest in fața societații. Potrivit liderului de sindicat, ec. Ioan Neagu, demersul are in vedere situația deficitara a forței de munca existenta in industria de aparare, cat…

- Tatal unui fotbalist celebru a fost rapit in nordul Columbiei si este cautat de fortele de securitate, informeaza Rador Radio Romania.Peste 120 de soldati participa la operatiunea de localizare si salvare a tatalui jucatorului columbian de fotbal Luis Diaz de la echipa Liverpool, care a fost rapit…

- In Spania, prim-ministrul in exercițiu, Pedro Sanchez, a purtat discuții oficiale ieri, in premiera pentru un șef al guvernului central, cu separatiștii catalani și basci, in incercarea de a forma un nou executiv, informeaza Rador Radio Romania.Socialiștii lui Sanchez au nevoie de sprijin din partea…

- AUR a manifestat in fața sediului MAE `pentru dreptul de vot al romanilor din diaspora` Reprezentanții partidului AUR, in frunte cu George Simion, au protestat astazi in fața sediului Ministerului Afacerilor Interne pentru dreptul romanilor din diaspora de a putea vota la alegerile de anul viitor.…

- Ipoteza bomba lansata de Polonia: Rusia ar fi organizat criza umanitara din Italia!Adjunctul ministrului de externe al Poloniei, Arkadiusz Mularczyk, a acuzat Rusia pentru criza migrației de pe insula italiana Lampedusa, informeaza Rador Radio Romania.Anterior Kremlinul a declarat ca occidentalii…

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa semnat de catre decanul Emanuela Maria Antonescu (in foto), Baroul Prahova „dezavueaza in mod vehement inițiativa Guvernului de a impune profesiilor liberale plata cotei CASS in sistem real, neplafonat”. „O astfel de masura fiscala – se precizeza in comunicatul…