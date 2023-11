Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol il spulbera pe Dorian Popa: Raportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenta in organism a cannabisuluiRaportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenta in organism a cannabisului, in cazul lui Dorian Popa, a anuntat Sindicatul Europol. ”Azi a fost finalizat…

- Rezultatul testului antidrog al lui Dorian Popa a fost facut public. Europol pastreaza nota ironica și spune ca raportul toxicologic nu a fost ”influențat de cursul euro”. Il baga in discuție și pe Chelutu, Bulldogul francez al influencerului, care ramane fara șofer. Prezența in organism a cannabisului …

- Analizele la sange au confirmat faptul ca influencerul Dorian Popa consumase canabis inainte sa urce la volan pe 27 octombrie, au declarat vineri, 3 noiembrie, surse judiciare pentru Libertatea.Dorian Popa a fost depistat de polițiștii rutieri din Ilfov, in urma testarii cu Drugtest, sub influența unei…

- In primele opt luni din 2023, Romania a importat o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,264 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 16,3% mai mica (-245.800 tep) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Parchetul European a facut, marti, perchezitii la Inspectoratul General al Aviatiei din cadrul Ministerului de Interne. Dosarul vizeaza achiziții facute de unitate din fonduri europene. ”Confirmam ca in aceasta dimineata Parchetul European, Biroul Bucuresti, impreuna cu Directia Generala Anticoruptie…

- Politistii rutierii au dat 33 de amenzi, au deschis 4 dosare penale cu 5 infractiuni, 3 fiind de conducere sub influenta substantelor psihoactive, si au retinut 10 permise de conducere in urma controalelor desfasurate in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din Capitala. ”In noaptea de 09/10…

- Specialiștii Institutului Național de Medicina Legala „Mina Minovici” au finalizat analiza probelor de sange in ceea ce il privește pe Constantin Paun, fostul șef al BCCO București care a accidentat mortal o femeie de 56 de ani, chiar de ziua ei. Potrivit raportului INML șoferul nu a consumat droguri…

- Prima explozie de la stația GPL din Crevedia ar fi fost provocata de neatenția unui angajat al firmei care funcționa ilegal, in timp ce efectua o operațiune neautorizata de incarcare a cisternelor de gaz. Surse judiciare susțin ca unul dintre furtunurile folosite la incarcarea cisternelor ar fi cedat…