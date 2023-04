Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al CNAIR a sfarșit tragic de epuizare in timp ce desfașura activitați de deszapezire pe drumurile din Botoșani. Barbatul in varsta de 58 ani și-a anunțat colegii ca este foarte obosit și a cerut sa se odihneasca. Acesta a fost insoțit la cea mai apropiata secție de drumuri unde s-a pus sa…

- Sindicaliștii din Cultura ies in strada. Potrivit unui comunicat al Blocului Național Sindical, joi, 6 aprilie incepand cu ora 11:00, va avea loc o noua acțiune de protest in vederea blocarii proiectului de Ordonanta de Urgenta privind Statutul lucratorului cultural. Impreuna cu Federatia Sindicatelor…

- Informația privind decesul unui preot constanțean, pe nume Catalin Moroșan, a starnit un val de reacții in mediul online. Mulți dintre internauți au crezut ca este vorba despre luptatorul Catalin Moroșanu și au intrat in panica. Luptatorul Catalin Moroșanu, care de fapt, se numește in buletin Moroșan,…

- ”Un tanar, in de 29 de ani, si-a pierdut viata, in urma unui accident rutier produs, in aceasta dimineata, in intersectia DN 29 cu DJ 294”, a transmis, miercuri, ISU Botosani.Sursa citata a precizat ca in eveniment a fost implicat un singur autoturism.Soferul era prins sub masina rasturnata pe o parte,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe o strada cin municipiul Tecuci, acolo unde un autoturism a izbit in plin un tractor. Șoferul mașinii și pasagerul din drepta au decedat pe loc, iar cel de pe bancheta este in stare grava la spital. Accident rutier mortal pe strada Cuza Voda din municipiul…

- Moartea celor trei angajați care au murit in tragedia de la Jilț Sud in urma cu o saptamana a declanșat protestul celor din carierele din Gorj. Luni dimineața, zeci de mineri au refuzat sa mearga la munca. Oamenii cer schimbarea condițiilor de munca și a mașinilor care ii transporta la lucru in fiecare…