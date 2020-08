Stiri pe aceeasi tema

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” considera ilegala concedierea liderului Sindicatului “Salus” din Spitalul C.F.Witting, Alexandru Gandea, si a precizat ca adevaratul motiv care a dus la indepartarea acestuia a fost faptul ca a aratat public problemele cu care se confrunta unitatea medicala, in conditiile…

- Scene infioratoare au avut loc intr-o localitate din judetul Valcea. O fetița de doar cinci ani a fost sfasiata de cainele vecinilor ei, in timp ce se juca cu alti copii, pe strada din fata casei. Fata a ajuns initial la Spitalul din Ramnicu Valcea, apoi din cauza ranilor grave pe care le avea copilul,…

- Numarul paturilor de terapie intensiva de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” va crește in perioada urmatoare, potrivit anunțului facut de premierul Ludovic Orban. De asemenea, spitalul Witting din Capitala va avea 12 locuri la terapie intensiva.

- Senatorul se afla internat. Senatorul Ion Rotaru, lider al organizatiei PSD Braila, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus informeaza stiripesurse.ro. Senatorul se afla internat in prezent in Spitalul "Matei Bals", din Capitala. Conform ultimelor raportari, Pana astazi, 27 iulie, pe teritoriul Romaniei,…

- Este foarte frumoasa și in plus, un medic cu experiența ce ar fi putut face cariera intr-unul din spitalele capitalei. A ales, insa, sa iși puna experiența in slujba buzoienilor. Ce a determinat-o pe Ștefania Manolescu, chirurg la Floreasca, sa ia aceasta decizie, aflam dintr-o declarație pe care a…

- ”Intre 18:00 ieri și 18:00 azi, s-au raportat 866 de cazuri! (...) Maine, cel mai probabil, va fi depașita aceasta cifra! Daca continuam așa, putem ajunge la o mie, o mie și ceva de cazuri pe zi”, a anunțat Raed Arafat. Arafat spune ca tara noastra se confrunta cu o situatie nemaiintalnita…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca azi noapte a fost transferat un pacient Covid de la București la Ploiești, asta pentru ca nu mai sunt locuri la ATI in Capitala.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 89: Care e sensul sa ma duci 48 de ore la spital? ”Aseara s-a luat…

- Cluburile Real Madrid si Atletico Madrid si-a unit fortele pentru a lansa o campanie de strangere de fonduri in scopul ajutorarii celor mai vulnerabile familii din capitala Spaniei, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza Reuters, potrivit news.ro.“Madrid a dat din nou un exemplu de…