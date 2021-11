Testele din saliva care au ajuns in inspectoratele scolare nu respecta nicio regula de siguranta sanitara, arata cele doua federatii sindicale reprezentative pentru invatamantul preuniversitar – Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) “Spiru Haret”. Acestea solicita Guvernului Romaniei blocarea distributiei testelor din saliva pentru depistarea SARS-CoV-2 si distribuirea in unitatile de invatamant a unor kit-uri individuale. “Testele din saliva care au ajuns in inspectoratele scolare nu respecta nicio regula de siguranta sanitara, acestea…