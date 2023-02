Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem foarte indurerați ca datorita mafiei din CE Oltenia avem oameni morți din cauza unei clici politice. Am facut aceste lucruri publice. Aș incepe cu dl ministru al Energiei, care are, potrivit declarației de avere, acțiuni la OMV Petrom.L-a numit pe dl Burlan, care conduce CEO si care da vina…

- Reprezentantii USR au transmis ca tragedia de marti de la Jilt Sud putea fi prevenita, daca Daniel Burlan, seful CEO, „nu musamaliza zecile de accidente de munca produse doar pe parcursul anului trecut si lua masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca de la Complexul Energetic Oltenia”. In septembrie…

- Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contributie de solidaritate cu caracter temporar, a fost transpus in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186 publicata in data de 29 decembrie 2022. In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a…

- Liderul de sindicat Constantin Crețan susține ca austriecii de la OMV urmaresc sa puna mana pe sute de hectare de teren in Gorj și pe rezervele de zgura și cenușa de la termocentrale.Interesul austriecilor este sa puna mana pe rezervele de zgura și cenușa de carbune, din care, prin prelucrare, se extrag…

- Restructurarea Complexului Energetic Oltenia a suscitat interesul grupului austriac OMV devenit peste noapte partener intr-un proiect care presupune o investiție de peste 400 milioane euro. Un lider sindical lanseaza, insa, o acuzație dura: austriecii ar dori de fapt, dincolo terenul din Gorj, sa puna…

- Reprezentanții Federației Naționale a Muncii (FNM) contesta Planul de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia și noile investiții anunțate inca de anul trecut. Este vorba de construirea, in cadrul unor societați mixte, a 8 parcuri fotovoltaice și a doua grupuri energetice pe baza…

- Avocatul Dan Chitic acuza modificarile facute de ministrul Justitiei Catalin Predoiu la Codul penal si Codul de procedura penala: “Securitatea revine in forta in justitie… Apararea va putea fi asigurata in dosarele in care sunt informatii clasificate dar de catre avocati agreati de sistem… Introduce…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) și-a propus sa sa faca o serie de imprumuturi bancare consistente, incepand de anul viitor. Este vorba de un total de aproape 200 de milioane de euro care sa fie asigurate prin garanții guvernamentale. Acest lucru este posibil in baza unei ordonanțe prin care este reglementata…