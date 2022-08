Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul din cadrul companiei TAROM a transmis ca va intra in greva in luna august, incepand cu data de 23. Sindicatul Unit TAROM (SUT) a demarat actiunea de strangere de semnaturi in vederea declansarii Conflictului colectiv de munca la TAROM, cerinta transmisa deja catre angajator prin consemnarea…

