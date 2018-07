Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din penitenciare anunta luni calendarul protestelor fata de ceea ce ei numesc "indolenta si incompetenta", Tudorel Toader, si fata de lipsa implicare a Guvernului Romaniei in solutionarea problemelor lor.

- Luni, 23 iulie, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) a depus la Parchetul General o noua plangere penala impotriva lui Tudorel Toader pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, fapta pentru care ministrul risca pana la 7 ani de inchisoare. Sindicalistii…

- Un dosar penal pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Justitiei, Tudorel Toader, este pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in cauza fiind declansata urmarirea penala in rem, anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). „Federatia Sindicatelor…

- Sindicalistii din penitenciare anunta, vineri, ca au facut plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, iar procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru abuz in serviciu. In aceast saptamana, sindicalistii din Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Ministrul Justiției are deja un dosar penal pentru abuz in serviciu in care a a fost declanșata urmarirea penala in rem Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor a anunțat vineri 13 iulie 2018 ca susține protestele declanșate de catre consilierii de probațiune pe fondul…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța printr-un comunicat de presa ca pregatește o noua plangere penala pe numele ministrului Justiției, Tudorel Toader. Motivul - neplata orelor suplimentare pentru angajații din penitenciare.„Pregatim o noua plangere penala…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca a depus o plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe motiv ca acesta ar fi comis abuz in serviciu si ar fi restrictionat dreptul de reprezentare sindicala. Federatia Sindicatelor din Administratia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, referitor la faptul ca nu i-a invitat la discutii pe membrii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), ca, pentru a participa la astfel de dezbateri, trebuie sa ai calitatea de lider de sindicat. …