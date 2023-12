Sindicaliștii din Ministerul de Interne. anunța ca, de astazi, incep protestele. Ei spun ca nu vor mai da amenzi și amenința chiar ca ar putea boicota alegerile din 2024. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de salarii, sporuri și de valoarea normei de hrana. In cazul in care cerințele nu le sunt indeplinite, ei amenința ca nu vor mai face ore suplimentare in perioada aglomerata a sarbatorilor de iarna și ca iau in considerare sa nu mai asigure paza secțiilor de vot pentru cele patru sesiuni de alegeri care vor avea loc anul viitor. Protestele au fost anunțate de liderul sindicatului SIDEPOL.