Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu il acuza pe șeful sindicatului de la metrou, Ion Radoi, ca a blocat, vineri, circulația metrourilor. „Un fost deputat PSD, care vede ca ii dispar sinecurile, face un protest ilegal. Despre asta este acțiunea ilegala care a blocat metroul in aceasta dimineața. Din punctul meu de…

- Circulatia trenurilor de metrou este afectata vineri de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, care au blocat calea de rulare, impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, anunța Metrorex. Compania spune ca „asa-zisul…

- Codul Galben de vreme instabila se mentine. Meteorologii anunta vant puternic si precipitatii sub forma de ploi si lapovita. Un grad se va inregistra la Briceni si Soroca. Cu un grad mai mult va fi la Balti. La Orhei se anunta 3 grade, la Tiraspol 4.

- De marti seara, pana joi la ora 10.00, meteorologii anunta ca aria precipitatiilor moderate cantitativ va cuprinde treptat Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Banatului si zona Carpatilor Meridionali si de Curbura. "Vor predomina ninsorile, iar in extremitatea de sud si in sud-est, in noaptea de marti…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține ca, in urma discuțiilor pe marginea situației energiei termice din București, s-a convenit asupra necesitații crearii unei centrale provizorii la fostul CET Titan, care va permite furnizarea caldurii și apei calde la parametri optimi.

- Unii dintre cei care locuiesc in zona Drumul Taberei spun ca metroul nu leaga acest cartier de zona de business a Bucurestiului, adica Aurel Vlaicu - Pipera. Pentru a ajunge la cladirile de birouri din nordul Capitalei, un calator trebuie sa schimbe de doua ori metroul, la Eroilor și Piața Unirii, aceasta…

- Primarul general, Ion Ceban, se declara dezamagit de munca funcționarilor publici municipali la evaluarea performanțelor acestora. Potrivit lui, in perioada urmatoare, unii vor fi demiși din funcție.

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) afirma ca sprijina administratiile locale pentru realizarea unei evidente clare a proprietatilor si le incurajeaza sa faca anumite lucrari de cadastru cu angajatii proprii, cu conditia ca acestia sa fie autorizatim, potrivit news.ro.…