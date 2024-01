Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea de a scapa de probele care ii incriminau, traficanții de droguri „vizitați” de polițiștii DIICOT, au incercat sa arunce pe geam o geanta in care se aflau circa 130.000 de euro. Un alt traficant a aruncat in vasul de toaleta o parte dintre stupefiante. La Cluj și Iași, in urma percheziției…

- Miercuri, 28 noiembrie 2023, polițiștii din Teiuș au identificat doua femei, de 27 și 31 de ani, din municipiul Cluj Napoca, ca persoane banuite de savarșirea unei infarcțiuni de furt, fapta sesizata poliției la data de 11 mai 2023. Din cercetari a rezultat ca, profitand de neatenția angajaților unei…

- Luni, 27 noiembrie, primarul municipiului Radauți, Bogdan Andrei Loghin, a primit vizita unei delegații din Statele Unite ale Americii, aflata in Romania in cadrul unui proiect de colaborare cu polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației, Inspectoratul Județean al Poliției de Frontiera…

- In Constanța, in intervalul 22.00-06.00, poliția nu va mai circula pe strazile orașului. Sindicatul Europol atrage atenția asupra acestui aspect și susține ca reorganizarea programului, la nivelul IPJ Constanța, a dus la absența polițiștilor rutieri, pe timp de noapte, de pe strazile din municipiu.…

- Un barbat de 73 de ani, din Ludoș, județul Mureș, acuzat ca a inlesnit prostituția mai multor femei, a fost reținut.Polițiștii orașului Luduș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Luduș, au dispus reținerea, pentru o perioada de 24 de ore, a unui barbat de 73 de ani, banuit de proxenetism.…

- In goana disperata dupa imagine, Gabriela Firea nu știe ce sa mai inventeze ca sa fie in prim planul televiziunilor, fapt pentru care, recent, a recurs la procedeul numit „ciorba reincalzita” și a relansat cu fast o carte pe care a lansat-o acum 20 de ani. Cele trei carți de mare „succes” ale Gabrielei…

- Ieri, 09 noiembrie, in intervalul orar 10.00-14.00, polițiștii Serviciului Rutier au desfașurat o acțiune pe linia verificarii legalitații transportului de marfuri și persoane, pe D.N. 18 Mara – Sighetu Marmației, D.N. 19 Sighetu Marmației – Remeți și D.J. 186 Vadu Izei – Sacel. In cadrul acțiunii au…

- Polițiștii din Onești, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Onești au documentat activitatea infracționala intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Doua femei și un barbat au fost reținuți și introduși in Arestul IPJ Bacau. Din cercetari…