- In condițiile in care temperatura aerului a depașit 35 celsius, iar temperatura de la suprafața solului a urcat pana la 80 de grade celsius, locuitorii și vizitatorii au inceput sa poarte ventilatoare portabile și sa se acopere pentru a evita arsurile.Unele palarii au chiar și ventilatoare incorporate.…

- Meghan si Harry au parasit oficial Frogmore Cottage, a declarat Sir Michael Stevens, trezorierul regelui, potrivit The Independent. La trei luni de la anuntul unui aviz de evacuare trimis de Buckingham, palatul a confirmat ca aceasta proprietate regala situata in incinta castelului Windsor este acum…

- Incepand de miercuri, numerosi sud-coreeni isi vor reduce varsta oficiala cu unul sau chiar doi ani. Guvernul a anuntat ca va adopta sistemul folosit international pentru stabilirea varstei. In prezent, unii copii sud-coreeni sunt considerati a avea un an in momentul nasterii. Conform traditiei, varsta…

- Informatii despre un concurs fals privind castigarea unui card-cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim, circula in aceste zile in mediul online, avertizeaza CFR Calatori, intr-o informare de presa.

- In Romania sunt și localitați care se dezvolta datorita numarului mare de oameni care fug din aglomerarile urbane. Chitila este un exemplu. E langa București și are o școala noua, facuta cu bani europeni.

- Statuia Libertatii din orasul Boldesti-Scaeni, din județul Prahova, este singura copie din estul Europei a celebrei statui americane. Povestea monumentului aflat pe plaiurile romanesti a fost spusa chiar de catre artistul realizator Cristian Petru Balan, scotand la iveala legaturi intre celebrul inginer…

- Borșul de perișoare din carne de curcan este un preparat similar ciorbei, avand in vedere ca sunt doar cateva ingrediente diferite in componența. Iata o rețeta inedita pentru borșul de perișoare, care este apreciata și de cei mai mari gurmanzi.Borșul adaugat in mancare este, de fapt, o zeama acra preparata…