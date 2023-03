Simulare Evaluare Națională 2023. Baremul la Limba și literatura română Simulare Evaluare Naționala 2023. Baremul la Limba și literatura romana. Au inceput probele pentru simularea la Evaluarea Naționala 2023. Prima proba a fost cea la Limba și Literatura Romana. Elevii au avut doua texte la prima vedere: un fragment din Dansul ursului de Ion D. Sirbu, iar al doilea din 30 de ani in șa al lui Felix Țopescu. Simulare Evaluare Naționala 2023. Baremul la Limba și literatura romana Primul subiect a fost imparțit in doua parți: A și B. Partea aA a constat in 9 intrebari de limba, pe baza celor doua texte la prima vedere, iar partea B a fost 8 cerințe de gramatica a limbii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

