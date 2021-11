Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, l-a atacat extrem de dur fostul președinte USR Dan Barna, despre care a spus ca e un penal, conform standardelor de intergritate promovate de propriul partid. "Am considerat faptul ca USR e atat de mic incat nu merita sa mai fie luat in seama. Doamna…

- Fostul președinte al USR a declarat ca legaturile dintre liberali și social-democrați nu vor funcționa. “Acest bambilici intre premieri e cea mai sigura garanție ca aceasta coaliție nu are șanse“, a precizat vicepreședintele USR, care susține ca dupa ce ințelegerea se va rupe, exista posibilitatea revenirii…

- Dan Barna a ramas membru simplu in USR-PLUS, dupa ce a pierdut cursa pentru șefia formațiunii in fața lui Dacian Cioloș. La Congresul de la Romexpo, Barna l-a atacat iar pe Florin Cițu, caruia ii dorește sa fie demis prin moțiunea de cenzura depusa de PSD. ”Din pacate, Romania are o guvernare…

- USR-PLUS este deschis la impacare cu național-liberalii. Singurul razboi pe care partidul lui Dacian Cioloș și Dan Barna il are este cel impotriva lui Florin Cițu, care i-a demis pe Vlad Voiculescu și Stelian Ion, oameni de baza ai taberei „pluseriste”. Catalin Drula, unul dintre cei mai vizibili…

- In timpul unei crize economice cei multi pierd, iar un grup foarte restrans exploateaza situatie si ies in castig. De pe urma pandemiei au castigat furnizorii de produse sanitare, marii producatori de vaccinuri, gigantii internetului, speculantii, in timp ce marea masa a populatiei a suportat si suporta…

- Dan Barna, dupa ieșirea de la guvernare: USR PLUS va caștiga dreapta din Romania daca ramane in opoziție Daca se va lua decizia ramanerii in opoziție dupa criza politica generata de demiterea ministrului justiției de catre premierul Florin Cițu, „USR PLUS va fi partidul care va caștiga dreapta din Romania”,…

- "A fost o decizie asumata, noi nu ne bagam in circul USP Plus AUR. Pe de alta parte, se prefigureaza o mare impacare intre PNL și USR Plus, ori PSD nu este grupul prin care USR șantajeaza PNL pentru a reintra la guvernare. Obiectivul nostru și al Romaniei nu este de a se impaca aceasta coaliție, ci…

- "Este un mesaj sau un apel la responsabilitate. Sunt de acord cu mesajul presedintelui, este un mesaj care spune ca trebuie sa fim responsabili intr-un moment important pentru Romania. In acelasi timp, eu citesc mesajul ca in continuare putem sa gasim solutii, asa cum spun de cateva zile, in interiorul…