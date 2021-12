Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat miercuri ca Guvernul a anuntat ca pe 20 decembrie va trimite bugetul pe anul viitor in Parlament, iar acesta ar urma sa fie adoptat inclusiv in plenul comun pana pe 24 decembrie, relateaza Agerpres. „Avand in vedere ca saptamana viitoare e ultima saptamana de lucru a acestei legislaturi si avand in vedere ca Guvernul a anuntat ca va veni bugetul in 20 si avem, pana in 24 decembrie, 4 zile in care trebuie sa dezbatem bugetul in toate comisiile si apoi in plen, nu putem sa pierdem nicio zi din acest calendar cu chestiuni politice. Stiti foarte…