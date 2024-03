Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a fost, de curand, in cabinetul medicului estetician. Prezentatoarea de la Acces Direct a facut o mica schimbare, pe care a facut-o mai degraba de nevoie, decat pentru ca iși dorea.

- Bianca Dragușanu a facut o noua vizita in cabinetul medicului estetician. Vedeta a facut doua intervenții minore la nivelul feței, pentru a avea un chip cat mai armonios. Pe rețelele de socializare a povestit fanilor fiecare proces suferit.

- Babs a vizitat cabinetul medicului estetician! Fosta iubita a lui Dorian Popa are mai multe intervenții chirurgicale, iar de aceasta data și-a mai facut doua. Iata la ce proceduri a apelat Claudia Iosif!

- Iuliana Pepene face schimbari majore in viața ei! Cunoscuta prezentatoare TV de la Antena 1 a ajuns, de curand, in cabinetul medicului estetician! Iata la ce procedura a apelat fosta concurenta de la America Express!

- Diana Dumitrescu are o viața frumoasa alaturi de soțul ei, Alin Boroi, și fiul lor, Carol. Chiar daca nu mai are formele de invidiat de odinioara, actrița este mulțumita ca este sanatoasa. Nu ascunde faptul ca iși dorește sa mai slabeasca și nu a avut și nici nu are vreo problema legata de varsta, preferand…

- Bianca Dragușanu a apelat la o noua intervenție estetica! Blondina din showbiz-ul romanesc nu a stat mult pe ganduri și a decis ca este momentul perfect sa intre din nou in cabinetul medicului estetician. Iata la ce procedura a apelat de aceasta data iubita a lui Gabi Badalau!