- Romania a cucerit sase medalii, duminica, la Cupa Mondiala III de canotaj de la Lucerna (Elvetia), doua de aur, trei de argint si una de bronz. Din pacate, echipajul feminin de 8+1 a incheiat cursa pe ultimul loc.

- Inotatorii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia au incheiat cu succes a 50-a ediție a Concursului Internațional de Inot din Arnsberg, Germania. Suntem mandri sa anunțam ca inotatorii de la LPS Alba Iulia au obținut un numar impresionant de 55 de medalii, inclusiv 36 de medalii de aur, 11 de argint…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, i-a felicitat pe sportivii care au caștigat cinci medalii de aur si una de argint la Europenele din Slovenia . Romania a facut o adevarata demonstrație de forța la Campionatele Europene de Canotaj din Slovenia. Țara noastra a terminat pe locul…

- Sportivul roman Catalin Chirila a castigat medalia de aur in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, iar Ilie Sprincean si Oleg Nuta s-au impus in Finala A a probei de Canoe-2 pe 1.000 metri, sambata, la Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria).

- Delegația CS Unirea Alba Iulia, condusa catre președintele Federației Romane de Powerlifting, antrenor Ovidiu Panazan, a obținut performanțe extraordinare la Campionatul European, desfașurat in perioada 1-7 mai in Danemarca, la Thisted. In total, sportivii noștri au obținut 5 medalii, dintre care una…