Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul raport arata ca, in Romania, exista 118 unitați de invațamant care s-ar putea prabuși in cazulunui cutremur mai puternic. Autoritațile trag insa un semnal de alarma și spun ca ar putea exista mult mai multe astfel de cladiri. In acest context, premierul Nicolae-Ionel Ciuca participa, marți,…

- Anchetat de DNA in doua dosare cu un prejudiciu de ordinul milioanelor de euro, un celebru chirurg a fost numit in componența Consiliului Național al Cercetarii Științifice. Ordinul inițial a fost dat in octombrie 2022 și reinnoit in februarie 2023. Trimis in judecata de DNA in 8 decembrie 2021 pentru…

- Simona Mereu, cea mai buna dansatoare din Romania, a aparut in ipostaze șocante pe contul ei personal de Instagram, asta dupa ce le-a aratat urmaritorilor ei ca are fața plina de acnee, o problema cu care s-a mai confruntat in trecut, iar acum i-a reaparut.

- Dupa CFR Cluj - FCSB 0-1, Ștefan Gadola, acționar minoritar la formația campioana, a intervenit la GSP LIVE. Oficialul de la CFR Cluj a comentat infrangerea formației lui Dan Petrescu și spune ca nu iși face griji in ceea ce privește lupta la titlu. VIDEO Șefan Gadola, acționarul lui CFR Cluj, dupa…

- Veste neplacuta pentru locuitorii din Maramureș. Cetațenii unui oraș din nordul țarii au ramas in bezna dupa ce un TIR a derapat și a intrat intr-un stalp de electricitate. Elevii nu știu inca daca se vor putea duce la școala. Unde s-a petrecut incidentul și care au fost cauzele sale. Cum au ramas locuitorii…

- Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada urmatoare. Experții au susținut ca in unele zone din Romania va fi un cod roșu de viscol și vreme severa. Mai exact, se anunța vijelii puternice cu rafale de peste 145 de km/h. Astfel, meteorologii…

- Acest program de fellowship este dedicat studenților care doresc sa invețe mai multe, de la profesioniști in domeniu din Europa și SUA, despre idei și curente politice, afaceri externe, relații internaționale și economie. Timp de trei luni, aceștia vor avea oportunitatea sa se intruneasca cu experți,…