Simona Halep: „Sunt victima unei nedreptăţi! Visul meu este să revin” Simona Halep a declarat, intr-un interviu pentru Paris Match, ca visul ei este sa revina pe teren, indiferent de varsta. Ea a precizat ca este victima unei nedreptați și ca este de parere ca merita sa aleaga felul in care iși incheie cariera. „Sunt victima unei nedreptați. Aștept deja de mai mult de un an. Nu am dormit bine majoritatea timpului. Sunt o persoana emotiva și inainte de fiecare meci eram stresata și simțeam asta in stomac. In acest an, fiecare zi a fost așa. Visul meu este sa revin, indiferent de varsta, pentru ca vreau sa fiu pe teren și sa decid eu cum imi inchei cariera in tenis.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Simona Halep este extrem de dezamagita in urma celor intamplate in ultimele luni, dupa ce a fost acuzata de dopaj, dupa un control efectuat la US Open 2022. Iata care este visul cel mare al jucatoarei de tenis!

- Simona Halep a dat un interviu pentru publicația Paris Match, in care vorbește despre substanțe interzise, relația incheiata cu Patrick Mouratoglou și visul de a reveni in tenis. Jucatoarea romana nu știe ce o așteapta, insa spune ca se antreneaza oricat e nevoie, pentru ca vrea sa-și incheie cariera…

