Simona Halep și Toni Iuruc sunt un exemplu pentru toți indragostiții! Celebra tenismena și iubitul ei fac echipa in orice situație. Astfel, in timp ce ea are grija de sanatate, partenerul ei se ocupa de munca... și inca cum! Cunoscutul milionar a demonstrat ca poate renunța oricand la „pretențiile de vedeta”, astfel ca a pus serios osul la treaba pe șantier. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!