- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial si ultima castigatoare a turneului de Grand Slam de la Wimbleon, a confirmat, sambata, ca va participa la turneul WTA de la Palermo (Italia), primul din circuitul feminin care se va disputa dupa pauza fortata provocata de pandemia de coronavirus.…

