In urma acestui rezultat, Halep a egalat-o pe Laura Siegemund in meciurile directe, astfel ca cele doua sportive și-au imparțit victoriile in confruntarile directe (2-2). Prima intalnire dintre cele doua tenismene a avut loc in 2016, la Stuttgart, unde Siegemund s-a impus in doua seturi, 6-1, 6-2, așa cum s-a intamplat și in anul 2017, tot pe zgura din Germania, scor 6-4, 7-5.Romanca in varsta de 29 de ani este considerata favorita la caștigarea competiției și spera ca participarea la aceasta prima intrecere sa ii aduca și primul trofeu din noul an.