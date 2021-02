Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a fost invinsa clar de rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu 6-2, 6-1, vineri, in sferturile de finala ale turneului Gippsland Trophy (WTA 500) de la Melbourne, dotat cu premii totale de 565.530 dolari.

